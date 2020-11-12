何君堯批泛民總辭不智　對立會能掃除雜念感高興

議員何君堯今日(12日)重申，全國人大常委會昨日(11日)的決定合乎情、理、法，又回應15名民主派議員提出總辭，批評他們做法不智、不可取，斷送服務市民的機會，強調人誰無錯，最重要知錯能改。被問到會否親自勸喻泛民不要辭職時，他指不排除有關可能性，會嘗試透過電話聯絡民主派會議召集人胡志偉。

何重申，人大是最高的司法機關，屬最高的權力架構，香港特區受制於其決定，又強調有關決定在憲制、法理及倫理上有穩健基礎。他認為，人大今次決定將過去一直困擾香港社會的問題撥亂反正，希望能令立法會的運作重上軌道。

他又指，立法會未來1年工作非常繁重，但對現時能夠掃除雜念感到高興，讓立法會可以100%為香港市民服務，重申選民投票給議員並非希望「搞亂香港」、與中央對抗，甚至「搞港獨」。

至於會否希望政府在未來一年就「23條立法」、推動大灣區投票及明日大嶼？何指出，能夠為香港做的事都希望能夠做，但指亦有所限制，例如需要社會凝聚共識；又指若政府有心就23條立法，3個月可以完成。他又期望，本港能夠在明年元旦日與內地重新通關，並盡快恢復本港經濟。