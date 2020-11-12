張祺忠妻或頸受壓腦缺氧亡　法醫指睡夢中遇襲更快致死

港大機械工程系副教授張祺忠涉殺妻案今（12日）於高院續審，法醫林衞國推測死者因頸部受壓致血管栓塞，導致腦部缺氧最終身亡。他又指壓住頸項其實不需太大力氣，而且只須不足30秒已足以令人昏迷及大腦充血，並在約5分鐘內令大腦缺氧死亡。林又指如遇襲者正在睡覺，有機會更快導致死亡。

林衞國指死者屍體被發現當日，他親自到被告的辦公室驗屍，當時死者的頸項纏著兩條電線，尾部被扭起打結。而死者的屍身倦曲在行李篋內，已呈現紅色及灰色，但就未見有屍蟲。

林續指死者面部充血，初步估計是因其頸部受壓令頸部靜脈阻塞，阻礙血流至腦部而造成大腦缺氧，推斷她已死了約10天。

林其後替死者剖屍，除胸腹有損傷外她並沒有其餘的外傷。林認同律師指，胸腹的損傷可以是該處受壓造成。而死者體內器官開始腐爛，估計是因死去多日所致，她的頭骨及腦部就未見有出血。

林指因死者頸有勒痕及臉有充血，推斷其死因為「頸部被壓迫」。林解釋人的頸項是非常脆弱的部位，只要使用約5磅的力已能完全阻塞靜脈血管，約11磅力量便能完全阻塞動脈血管，約30磅力已能完全阻塞氣管。

他又指勒頸少於30秒便足以令人失去知覺暈倒，若勒頸3至5分鐘便會阻塞頸部血管，阻礙充氧血流至腦部，造成大腦缺氧致死。他又指如被勒頸人士當時正睡著，其昏迷及缺氧致死的時間將會更短。

當一個人頸部受壓時，會因神經系統受刺激而快速失去知覺，導致心臟停頓。不過，目前沒有證據顯示死者因被勒頸而心臟停頓。

56歲被告張祺忠，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲）。