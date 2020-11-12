法改委就性罪行檢討諮詢公眾　倡定罪紀錄查核機制範圍擴至最大

香港法律改革委員會今日(12日)發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件，並展開為期3個月的公眾諮詢。文件建議政府應檢討和考慮，是否在監獄院所為性罪犯引入獎勵計劃，以提高接受治療和改變行為的動機，並建議把現行的性罪行定罪紀錄查核機制，擴展至涵蓋所有現有僱員、自僱人士及志願工作者。另外，文件亦建議政府，應將性罪行定罪紀錄查核機制的範圍擴至最大，並在適當時評估是否需要將該查核機制改為強制機制。

諮詢文件提到，強姦及亂倫這兩項現有罪行的現行刑罰，應繼續適用於「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」及「亂倫」這兩項建議罪行，而訂定建議新訂罪行的刑罰時，則應參照有關海外司法管轄區的相應罪行之刑罰，並作適當調整。而部分現行的計劃應予以維持，包括現時懲教署可供性罪犯以自願形式參加的專門治療和自新計劃，以及由監管釋囚委員會和長期監禁刑罰覆核委員會所監管、為獲釋性罪犯提供專門釋後監管的現有法定計劃。

小組委員會主席、資深大律師鄧樂勤表示，諮詢文件中的各項建議旨在促進討論，不一定代表小組委員會的最終結論，同時歡迎各界對諮詢文件所討論的任何議題，提出意見及建議，特別是性罪行定罪紀錄查核機制，應否擴展至包括已失時效的定罪紀錄這個議題，小組委員會希望考慮公眾的回應後，才就此提出建議。

該份諮詢文件屬實質性的性罪行全面檢討中的第四和最後部分，內容涵蓋在《檢討實質的性罪行》報告書中建議罪行刑罰的檢討、研究如何改革和改善香港性罪犯的治療和自新，以及檢討性罪行定罪紀錄查核機制(由2011年12月起實施的行政機制)。市民可在明年2月11日前以郵遞、傳真或電郵方式，向法改會性罪行檢討小組委員會秘書提出意見。