15泛民總辭　胡志偉林卓廷等5議員遞辭職信　12月1日生效

4名泛民議員昨(11日)被取消議員資格，15名泛民議員隨即宣布總辭，他們今日(12日)陸續向秘書處提交辭職信。民主派會議召集人、民主黨議員胡志偉、林卓廷、黃碧雲及尹兆堅共同遞交辭職信，議會陣線毛孟靜亦遞交了辭職信。

胡志偉、尹兆堅、林卓廷和黃碧雲表示，因需要處理議員辦事處職員的離職安排，該黨議員的辭職生效期為12月1日。胡志偉續指，民主黨7名議員已遞交辭職信，又指今日的立法會已變成全新面貌，泛民總辭後難以再監察政府工作。他批評今次政府取消議員資格，徹底打破本港三權分立及《基本法》的憲制安排。他表示，未來將回到社區繼續貢獻市民，又呼籲市民團結堅持。

毛孟靜表示擔任了兩屆立法會議員，經歷了「佔領中環」行動及反修例運動，故今日帶同黃傘及穿上黑衣遞交辭職信。被問到辭職生效日期時，她指擔心引來比較及影響辦事處議員助理。

立法會今早以39名在席議員的37票贊成1票反對三讀通過《2019年道路交通法例（泊車位）（修訂）條例草案》，但由於泛民議員並不在席，議員就附屬法例提出的議案中的2至10項均不處理，主席梁君彥宣布休會，稱因有很多議員宣布辭職，惟立法會秘書處仍未收集全部辭職信件，希望給予更多時間秘書處處理相關事宜。