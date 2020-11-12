康宏將議決委任馬時亨石禮謙入局　股東為行使投票權申禁制令

聲稱從市場購入上市公司康宏環球控股有限公司近三成股份的商人郭曉群，今天（12日）到高院原訟庭提出申請，要求法庭准許他本月26日的股東大會上行使投票權，議決委任他自己、馬時亨及石禮謙等人入董事局等事宜。法官在聽取雙方陳詞後決定押後判決，暫定明天（13日）頒布頒判詞。

郭曉群於2017年7至8月購入康宏的股份後，康宏不承認其股份，也不准他行使投票權。他為了要在本月26日的股東大會中投票，所以向法庭申請臨時禁制令，要求禁止康宏再限制他行使股東權力，包括投票權。

康宏環球兩星期後舉行的股東大會，將會進行議決的項目，包括罷免現時的董事局成員，及委任原告、馬時亨及石禮謙等人士入局。今日馬時亨亦有到庭旁聽，他表示郭身為股東，自當有權投票。他又指被告3年沒有公布財務報表，又不開股東大會，以致被下令停牌，情況罕見。馬表示如他能出任董事，有信心可以改善公司管治。

代表原告郭曉群的大律師今日向法官表示，康宏環球將於兩星期後舉行的股東大會，屆時將由現時的董事會主席主持，可以預期對方會繼續用相同理由質疑他的股份，令他無法投票。原告批評康宏環球管理層的做法不合理、不理性及違反自然公正原則，要求法庭頒令是現階段原告唯一可尋求的濟助。

不過康宏環球一方的大律師就反駁指，原告是將上列公共行政法的概念，放入私人公司的管治，早已被法庭裁定為不適用。其實原告早在2018年，已就康宏環球在股東大會上不點算他的票數而提出訴訟，並於今年3月被裁定敗訴，當時法官已指出公法原則並不適用。此外，鑑於該案將於下周進行上訴，被告方認為現在應當保持情況不變，以免再添混亂。