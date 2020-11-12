入境處「曙光行動」反非法勞工　拘17名黑工包括3名假難民

入境處一連3日（11月9至11日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，行動中，入境處特遣隊人員搜查28個目標地點，包括健身中心、食品加工場、按摩店、裝修單位、回收場、住宅大廈、餐廳、店舖及貨倉。共拘捕17名懷疑非法勞工及7名涉嫌聘用非法勞工的人士。

據悉，其中3名黑工為假難民，包括1名來自菲律賓的男子(43歲)，在中環1間餐廳洗碗；1名來自巴基斯坦的男子(56歲)，在油麻地任廚房工；及1名來自印度的男子(59歲)，在屯門1個回收場工作。

被捕的懷疑非法勞工為9男8女，年齡介乎23至59歲。當中3名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，1男1女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3男4女，年齡介乎32至63歲。

入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。而根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。另外，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬港元。