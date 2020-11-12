陸委會批北京DQ 4泛民議員　國台辦斥民進黨插手港事務

台灣的陸委會周三（11日）透過書面指摘北京當局，授權港府毋須經過法院，直接取消4名泛民議員的立法會議員資格，是以國安之名任意宰制香港立法會，如「褪去羊皮的狼」。國台辦發言人朱鳳蓮周四（12日）回應，批評陸委會言論挑釁，指民進黨插手香港事務是徒勞無效的。

十三屆全國人大常委會第二十三次會議，通過制訂涉及取消香港立法會議員資格的框架安排決定，授權特區政府毋須經過法院，直接按框架標準取消不達標議員的資格。陸委會隨後指民主社會的立法機關，應包容多元意見、允許不同看法，但北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，印證「一國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。

陸委會強調，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，北京當局濫加箝制港人政治權利與民主自由，不但無助於香港情勢穩定，將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任。

朱鳳蓮則反駁指，中國大陸的全國人大常委會依據《憲法》、《香港基本法》和《香港國安法》的有關規定，對香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理，合憲合法。

朱鳳蓮另指，民進黨當局出於「台獨」政治企圖，瘋狂攻擊污衊全國人大常委會有關決定，大肆插手香港事務，再次暴露其政治操弄、亂港謀「獨」的卑劣企圖。