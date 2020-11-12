河套區創科園第一批次發展逾181億　料創造4500本地職位

政府近年提出在落馬洲河套地區興建「港深創新及科技園」，根據政府文件指，創科園計劃分兩期發展，每期大致分為3個批次，整體落實第一批次發展的所需資金預計共需逾181億港元，預計其後可對香港經濟貢獻每年達約51億港元，創造4500個本地職位，至全面發展後，可增加至每年貢獻達約500億港元，創造約50000個本地職位；政府預料將以「私人協約方式批地」將有關土地交付創科園公司。

政府文件指，創科園計劃分兩期發展，每期大致分為3個批次，預計可提供共67座樓宇，總樓面面積達120萬平方米。第一批次發展共有8座樓宇，涉逾11.6萬平方米樓面面積，首幅土地將於明年底前交付，以展開首3座樓宇的建造工程，預計第一期主體工程及創科園第一批次發展可在2024至2027年間分階段完成。

按付款當日價格計算，第一批次的發展成本估計逾172億港元。而考慮到創科園公司的財務狀況及早期階段的收入未必足以應付全數營運開支，估計早期營運所需資金約為8.7億港元，故整體落實第一批次發展的所需資金預計共需逾181億港元。

另外，政府計劃在取得行政會議同意後，以「私人協約方式批地」將有關土地交付創科園公司，河套地區的首批可發展土地則在2021年交付創科園公司。而第一期主題工程（部分）建設費用則逾132億港元，並料最早在明年第3季展開工程，2027年第3季或之前分階段完成。

文件又指，顧問團隊初步建議6大優先發展的研發領域，包括醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技，是當局首次披露創科園的發展定位。至於營運模式，顧問團隊則建議參考香港科學園及世界其他領先創科園區的經驗，制訂合適的入駐機構錄取準則及相關政策，例如在對香港創科聲望、培育本地創科人才等方面的貢獻。