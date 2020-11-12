裝修工衣櫃藏武器護具　官指非尋常用品裁定罪成

警方在25歲裝修工的家中搜出多項武器，包括指節環、伸縮棒及彈叉等，因而控告他管有違禁武器、管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具共5罪。裝修工不認罪，經審訊後今（12日）在東區法院被裁定所有罪名成立。裁判官指被告的衣櫃內藏有40多件武器和護具，他不可能毫不知情，故合理推論是被告管有涉案武器，並意圖用作傷害他人。案件押後至11月27日判刑，待索取被告的感化及背景報告，期間被告須還押監房。

控罪指，被告梁彥中於去年9月30日，在荃灣梨木樹邨葵樹樓某單位，管有一個指節套、一枝重力操作鋼棒、兩個彈叉、一個彈射器、3袋玻璃及金屬彈珠、以及3部無線電通訊器具。

裁判官分析證供指，警方於被告房間內不只搜出涉案武器，更有防毒面具、濾罐、眼罩、頭盔、護脛等工具，共計約40項，故認為被告不可能毫不知情，況且上述物品不是尋常家庭用品，有其特定用途。

雖然辯方質疑涉案武器可以是被告的女友、家人放置在被告的房間內，惟裁判官指沒有證據支持其說法。鑑於上述因素，法庭作出唯一不可抗拒推論是被告管有涉案武器，並意圖用作傷害他人。