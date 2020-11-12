多個團體反對明日大嶼　促利用棕地解決土地問題

政府硬推「明日大嶼」惹來爭議不絕。立法會財務委員會會議明(13日)召開，討論「明日大嶼」計劃中部水域人工島相關研究。多達5個關注團體及區議會向委員會呈上意見書，齊聲反對，指應重新審視「明日大嶼」的工程造價撥款和實際需要，又批明日大嶼土地收益未必符合預期，認爲政府應優先善用現有土地。

多個團體指出，按經濟學者估計，明日大嶼最終可能超支4至5成，令本港財政儲備最快在2027至28年度用盡，認爲在經濟不明朗的情況下，應暫停有關計劃，同時促請政府就此召開公聽會，讓社會上不同持份者反映「明日大嶼」的意見。

團體又稱，明日大嶼土地收益未必符合預期，應優先利用新界棕地解決土地問題，同時考慮開發岩洞，因岩洞具備龐大潛在空間，預計能夠為香港提供約3500公頃可用空間。

另外，香港天主教正義和平委員會於今年6月至8月進行調查，訪問共1318人，發現有87%受訪者要求終止明日大嶼的發展計劃，另有64%受訪者期盼政府開發土地時，符合聯合國可持續發展原則，如發展香港棕地等，故要求政府撤回相關研究撥款。