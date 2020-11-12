政Whats噏：蕭若元鬧爆陶傑人渣　政棍騙棍非浪得虛名

已移居台灣的商人蕭若元，近日因談論美國總統大選，再觸發與本地作家陶傑多年來嘅宿怨。蕭若元唔單止喺佢個視訊頻道以「乜嘢係人渣？陶傑點解係人渣？」為題，鬧爆陶傑，仲番埋佢舊帳，講起壹傳媒黎智英十幾年前就重用陶傑搞《壹週刊》，點知愈搞愈衰，依家仲得番網上版。所以話呢，陶傑有無料，大家都心裏有數，「政棍」、「騙棍」呢啲外號真係唔係浪得虛名。

蕭若元於該段視頻裏面，親自解釋佢同陶傑結怨嘅因由，數年前嘅中東難民潮，當時陶傑認為可以將難民拖出公海，或用機關槍射，蕭若元就鬧爆話不可接受，指陶無惻隱之心同人道精神，更加無資格對外國領袖決定收唔收留難民說三道四，揚言要將陶傑嘅言論翻譯成17國語文並寄去相關嘅領事館。蕭又引述一位自稱係陶傑舊相識嘅信件，指控陶傑過去喺英國求學期間種種不堪回首嘅往事，爆出陶傑負笈英倫期間可能涉及干犯刑事行為，又形容陶傑係無真朋友嘅人渣，成日拎是非做人情，仲非常「孤寒」添。

影片惹起陶傑不滿，表明會出律師信越洋狀告目前身在台灣嘅蕭若元誹謗，到底要喺台灣還是香港入禀，陶傑未有明確答覆，只係話總有辦法將律師信送抵蕭若元手中。