劫珠寶行後潛內地　賊大亨同黨再入境時落網囚7年

有「賊大亨」之稱的悍匪何東成，2018年5月23日晚上，與同黨打劫尖沙咀海洋中心一間珠寶店，劫走6夥共值550萬港元的鑽石。何去年認罪被判監4年8個月，其內地同黨則於去年11月再入境香港時被捕，承認涉及共兩宗搶劫案，今天於高等法院（12日）被判監共7年。

本案被告覃樂武（50歲）來自廣西，他承認兩項搶劫罪。除上述的珠寶劫案外，他並承認案情在2006年12月1日晚上，於西貢清水灣道大埔仔村的露天停車場，跟另一名同黨持刀截劫一名男子，搶走對方兩部手機和1000港元現金。

到2018年5月23日，他再何東成戴住帽、口罩和手套，衝入海洋中心的太子珠寶鐘錶公司。何東成用螺絲批撬開飾櫃，被告則持刀阻止店員行近。最終何成功從飾櫃搶走6夥鑽石，與被告一同逃去。

何東成在5日後被捕，警方並起回贓物。至於被告則於案發後翌日經羅湖離港。警方循八達通紀錄調查，確認到他的容貌及出境紀錄，並趁他在2019年11月26日再入境香港時將他拘捕，之後透過核對指模，再確認他與2006年大埔仔村劫案有關。

何東成曾因藏械、搶劫及誤殺被判終身監禁，他於2014年獲得假釋，但之後再犯下本案。