警方打擊深水埗非法街頭賭檔　2日拉6名男子

深水埗警區特別職務隊，於周日(8日)及今日(12日)展開打擊非法賭博行動，在深水埗南昌街休憩處搗破共兩個懷疑非法街頭賭檔，並檢獲共兩副撲克牌和小量賭款。行動中，警員共拘捕6名本地男子，年齡介乎63至84歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，而其中一名姓吳本地男子因未能出示身份證明文件，涉嫌「未能出示有效身份證明文件」被捕。

警方表示會一如既往致力打擊區內的非法街頭賭博活動，以及在疫情期間就《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）在區內進行巡查加強執法。警方亦提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為50,000港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為30,000港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。