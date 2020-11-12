東瀛遊下月辦新加坡團　冀打開旅遊缺口

港府港府與新加坡將於本月22日起實施「旅遊氣泡」，有本港旅行社計劃待兩地航力恢復後，於下月初推出新加坡旅行團及自由行產品，冀可以開通新加坡旅遊作爲缺口，令旅遊業困局破冰，亦希望本港盡快與其他地區，如日本、內地建立「旅遊氣泡」。

東瀛遊執行董事禤國全認爲，本港與新加坡建立的旅遊氣泡能讓當前旅遊業的困局破冰，但實施初期每日只有一班專機來往兩地，航運力低且機位有限，旅行社亦難取得機位，加上機票成本昂貴，以往一個團費為4000多港元的新加坡4至5天團，旅行社可以優惠價約1000多港元購得機票，惟在目前機位有限的情況，相信航空公司已不能給予旅行社同樣的機票價格優惠。

他續指，待下月7日、即「旅遊氣泡」計劃推行15天後，來往兩地的航班將增至每日2班機，東瀛遊將於推出一系列旅行團及自由行產品，每團最多20人，團費料每人6,000至8,000港元，另外，亦將推新加坡小包團，一團約2至5人。

他坦言，星港旅遊氣泡的開通不會令本港旅遊業重生，但卻能打開缺口，起碼不用被當前困局困死。對於今日本地確診個案突然上升，他直言會擔心影響兩地出行安排，但認爲不能因未知的情況而停止工作，「無可能仗都未打就投降！」希望盡快與更多地區建立旅遊氣泡，恢復出行交流。