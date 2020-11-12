科學館五百年機械人展　巿民可一睹科幻電影的機械人造型

科技發展日新月異，人工智能機械人已不再是電影小說中的虛擬產品，更應用於日常工業甚至醫療技術之中，香港科學館與倫敦科學博物館合作，明日起(13日)至明年4月14日舉行「機械人的五百年展覽」，展出超過100組，來自世界各地的獨特機械人藏品，觀眾更可與機械人進行互動，從而認識科學家如何運用人工智能技術及精密的機械設計塑造跟人類相似的機械人，以及一睹機械人在科幻小說和電影中的各種造型，探索它們對人類的意義。

展覽分為為5個不同的時期，包括「讚嘆」、「服從」、「夢想」、「製造」及「想像」，分別介紹1570年至今不同階段的機械人發展。在16世紀，人們為了演繹時間的概念，以及星體之間的關係，發明了高度精密的自動機械裝置，並應用於玩具、生活用品等。隨着工業革命崛起，機械更應用於包括重複性、複雜性低、污穢、危險等工作方面。

同時，機械設計也漸趨複雜，自動化的人型機械人亦應運而生，能模仿人類移動、感知，溝通、互動，甚至讀取人類面部表情及社交信號。除了餐廳、超市出現的機械人接待生外，機械人亦應用於治療自閉症兒童，幫助他們訓練社交技巧，甚至仿模人類報道新聞、奏樂、表演等。

是次展覽亦香港科學園合作，舉辦「智能新力軍」展覽，讓本地創科公司展示成果，包括應用於工程項目的虛擬實境空間，以三維模式呈現建築設計和實境，讓建築師、工程師及項目經理擁有共通平台，推動工程項目進展。此外，同場亦展出焊接機械人、砌磚機械人、自動送餐機械人等。