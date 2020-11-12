國泰裁員：據悉今再有數十名文職員工被裁　工會證實事件

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前獲港府以大筆公帑注資及補貼，但仍堅決展開大屠殺式裁員，解僱高達5300名本地員工。消息指，國泰今（12日）派「大信封」予至少數十名文職員工，涉及多個部門，包括航運部及機艙服務部（Inflight Service Department）等。國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝證實事件，指該批員工亦是重組方案下的被裁員工，但因須處理裁員相關工作，故拖延至今才被解僱。

消息指，國泰今日再次向文職員工派「大信封」，被裁員工必須立即離職，當中包括經理級員工。黃硯灝證實事件，受影響部門包括航運部、航務部及機艙服務部等，工作內容與機組人員的日常工作有關，例如編更等，相信涉事員工因要處理重組方案的工作，故拖延至今才被解僱。

黃說，暫時仍未能肯定涉事人數，將於明日（13日）與資方開會時再作追問。他續指，由於該批員工亦是重組方案下的被裁員工，預料賠償方面沒有改變，與早前已被解僱的員工一樣。他又提到，近期接獲其他公司聯絡，稱可協助被裁員工求職，強調未來會盡力協助他們轉職，例如上載職位資料至工會網站等，方便會員查看。