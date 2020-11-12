英國斥北京再違中英聯合聲明　傳召中國大使

英國外相藍韜文周四（12日）發表聲明，回應香港4名民主派立法會議員被取消資格，宣布這是中國自香港1997年回歸後，第3次違反《中英聯合聲明》。英方事後傳召中國駐英大使劉曉明表達深切關注。

藍韜文表示，北京實施新規定取消當選的香港立法會議員資格，構成明顯違反具有法律約束力的《中英聯合聲明》。他批評中方再次違反承諾，削弱香港的高度自治，重申英方將支持香港人，為他們的權利及自由被侵犯發聲；又稱將聯同其他國際夥伴，要求中國承擔國際法下的義務。

英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）向國會表示，中國再次違反對香港人的承諾，而此舉只會破壞中方的國際聲譽，同時削弱香港的長期發展。英國外交部在聲明提到，中國2016年首次違反《中英聯合聲明》，第2次是今年6月推出《港區國安法》。

歐盟理事會周四表示，取消香港立法會議員的資格，進一步重創香港的政治多元化及言論自由；又指北京最新的武斷決定，進一步明顯削弱香港在「一國兩制」原則下的自治，以及對基本權利及自由的保護，要求北京當局及香港政府立即撤回決定，讓相關立法會議員復職。