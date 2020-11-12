理大校園暴亂一周年　學生會擬校內辦放映會遭拒

香港理工大學於去年11月反修例期間發生嚴重校園暴亂。適逢事件發生至今一周年，理大學生會原定在校內舉辦有關事件的電影放映會，並於壹傳媒旗下的《蘋果日報》刊登頭版聲明。學生會表示，收到校方針對放映會的電郵，內容指會收回學生會場地使用及管理權，並暫停代學生會向學生收取會費。

理大學生會臨時行政委員會今日(12日)下午發表網上聲明，指該會原本安排於本月17及18日，在理大校園內舉辦電映放映會，播放兩套名為《紅磚危城》及《理大圍城》的紀錄片，並計劃在《蘋果日報》刊登頭版聲明。

委員會指，收到校方發出的電郵，指因為該會利用學生會的會費於在報章刊登聲明，校方將暫停代學生會向學生收取會費。該會又指，針對相關放映會活動，校方將收回學生會場地的使用及管理權，並處分相關負責人。

委員會批評校方做法是企圖粉飾太平，校方削弱學生會權力，收緊學生言論自由。委員會強烈譴責校方干預學生會事務，又指理大學生生絕不會盲目接受打壓。至於相關放映會，委員會稱另有安排，而計劃刊登的報章聲明，將會以電子形式在不同社交網絡平台中發放。

香港理工大學學生會學生報編輯委員會亦於網上撰文，指該會代表曾與校方商討其中一套影片《紅磚危城》的放映會安排細節，並引述校方稱學校是一個教育的地方，並以不容許播放三級片為由，阻止相關放映會舉行。該會又稱，向《紅磚危城》的製作機構查詢，獲對方回覆指該影片是新聞紀錄片，畫面由公開的新聞片段中抽取，並非渲染暴力。

理大回覆指，大學有責任教導學生遵守校規和法紀，不應參與任何觸犯法例或者校規的活動，包括有損校譽的行為。理大重申，校方須確保校園設施運用得宜，若有人使用大學提供的地方進行違規或違法活動，校方有責任阻止，並有權收回相關地方，以及按照校規追究，違法者更有可能受法律懲處。