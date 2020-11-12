港鐵會展站平頂　沙中線過海段土木工程大致完成

屢爆剪鋼筋、擅改施工圖則及遺失工程監督紀錄的港鐵沙中線工程，其過海段工程有進展。港鐵表示，沙中線會展站已於今日(12日)平頂，代表沙中線過海段的土木工程大致完成，目標是2022年第一季通車。

港鐵今日在沙中線會展站的車站大堂舉行該站的平頂典禮，港鐵工程總監包立聲，以及路政署鐵路拓展處處長陳焯明等人主持儀式。港鐵表示，會展站平頂後，沙中線過海段的土木工程大致完成，站內現正安裝鐵路系統及進行裝修工程。

會展站是採用3層設計的地底車站，設有1個車站大堂和2層月台。該站有2個出入口，連接區內現有的行人設施和附近商廈，為灣仔北商業區內的商廈、酒店及會展提供鐵路服務。

港鐵沙中線工程共有2條走線，其中「大圍至紅磡段」現時名命為屯馬線，該工程是將馬鞍山線在大圍站沿新建的鐵路伸延至紅磡站，並於該站與西鐵線匯合，而由於紅磡站擴建月台工程屢次爆出工程醜聞，工程質素備受質疑，政府、港鐵及承建商需要「補鑊」，所以屯馬線需要分階段通車。現時已經通車的屯馬線一期，走線是由烏溪沙站至到啟德站，而屯馬線餘下的啟德站至紅磡站路段，則計劃明年第3季通車。

至於另一條沙中線工程走線，則是將現時東鐵線由紅磡站伸延過海，經會展站接駁至金鐘站。該走線將繼續採用東鐵線作為名稱，目標2022年第一季通車。