單日增50間院舍學校爆發上呼吸道感染　390人中招

本港今日(12日)增50間院舍學校爆發上呼吸道感染個案，單日多390人感染，當中9間學校屬大型爆發，每間均涉及超過20人，包括4間幼稚園、5間小學，遍及觀塘、沙田、離島、東區、黃大仙、深水埗等地區。而截至上月31日至今午5時，累計207間舍學校爆疫，2244人受感染。

衞生防護中心指出，9間大型爆疫的學校中，涉及共246名學童，分別是114男及132女，另加3名職員，共249人受感染。

當中北角蘇浙小學幼稚園共21人，18人已求醫；香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園共20人，15人已求醫；太陽島幼稚園(東涌分校)共48人，18人已經求醫；觀塘聖公會慈光堂聖匠幼稚園(分校)共21人，19人已經求醫；大嶼山智新書院共40人，包括3名職員，16人已求醫；黃大仙德望小學暨幼稚園 (小學部)共28人，所有人已求醫；深水埗荔枝角天主教小學共21人，20人已經求醫；深水埗深水埔街坊福利會小學共29人，13人已經求醫；觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學共21人，20人已經求醫。