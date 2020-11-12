許智峯毛孟靜疑為避譴責提早離職　13泛民白逗人工捱轟

15名泛民主派議員總辭，今(12日)分別向立法會秘書處遞交辭職信，惟生效日期各異。其中民主黨許智峯及議會陣線毛孟靜最早離職，辭職生效日期分別為今日及明日(13日)，湊巧2人均有譴責議案在身，有關議案隨着2人離職而失效，變相逃過被譴責的機會。至於其餘13名泛民辭職延至12月1日才生效，有建制派議員質疑他們不開會「白逗人工」，或導致大量小組委員會因人數不足而流會。

立法會原本有多項針對泛民議員的譴責議案仍待處理。其中許智峯涉嫌於2018年4月強行搶走保安局女行政主任的手機，調查委員會已完成報告；而毛孟靜則被指在2019年12月的會議上，發表歧視懷孕婦女的言論。不過，隨住2人相繼離職，有關議案將自動失效，變相令目前由建制派主導的議會無法通過對兩人譴責議案。

此外，泛民在發動總辭前，多人早前為求「拉布」加入多個小組委員會，其開會法定人數為全體委員人數的3分之1。對於其餘13名泛民辭職延至12月1日才生效，工聯會議員陸頌雄表示，現時建制派對於有關委員會如何開會感到「頭痕」，批評他們至今未有交代會否繼續參與會議，恐最終會導致流會，認為「同事劈炮唔撈都執好（乾淨）個位先好走」。陸又認為，若該13名泛民在離職日期生效前不參與任何會議，則不應該獲取未來半個月的議員薪酬，否則予人感覺如「半個月糧都貪、好核突」，浪費公帑。