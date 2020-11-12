泰台聯手破泰國最大毒案　檢1650公斤氯胺酮

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。台灣的法務部調查局近日協助泰國警方，查獲泰國史上數量最多的毒品案，檢獲1,650公斤氯胺酮，市值28億元（新台幣，下同，約7.7億港元）；又發現可能夾雜氯胺酮的10噸化學品，若全部驗出氯胺酮成分，該批毒品市值將超過200億元（約55.3億港元）。

泰國司法部、泰國肅毒委員會及緝毒局周四（12日）舉行記者會，宣布在北柳府破獲這宗毒品案。專案小組表示，日前發現兩名泰國人計劃把一批氯胺酮運往台灣出售，但被台灣的調查局截獲，隨後台方把有關情報提供予泰國警方，兩地警方聯手調查。泰國緝毒局表示，氯胺酮在泰國並不普遍，主要向海外市場出售，包括歐洲、澳洲、日本、南韓、台灣。

今次是過去737日第98宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。