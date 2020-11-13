中學生研究麵包蟲　食塑膠救地球

塑膠廢物嚴重破壞環境，為了尋求解決方案，保良局唐乃勤初中書院的師生進行「蟲塑世界」科學研究，發現超級麵包蟲進食塑膠物料後，所排出的糞便能降解塑膠。研究獲城市大學及教育大學垂青，作進一步DNA數據研究及分析。

保良局唐乃勤初中書院5位中三學生在助理講師陳嘉儀博士帶領下，去年11月開始，先後安排2個種類的幼蟲，進食保鮮紙、發泡膠、口罩等。期間，學生隔日收集幼蟲糞便，並定期收集幼蟲身長、體重等數據。結果顯示，每條超級麵包蟲每日可進食0.51毫克保鮮紙或0.34毫克發泡膠。

而牠們消化塑膠後排出的糞便，能降解塑膠。團隊將與城市大學化學系、教育大學科學與環境學系合作，進一步分析超級麵包蟲的腸道微生物、真菌等，作DNA數據研究及分析，冀找出有效分解塑膠的酵素，為環保出一分力。

研究期間，學生遇上很多挑戰，但都貫徹科學家精神，屢敗屢戰。他們起初要閱讀艱澀的科學文獻，由於選用的蟲容易結蛹，不利研究，須轉用超級麵包蟲。收集數據時，也因為塑膠沾上糞便、蟲殼，令數值偏差。負責數據分析的吳濠謙同學說，超級麵包蟲會吃同類，而不吃塑膠，有時也會胃口差，所以收集糞便時需要格外謹慎。而且，學生過去一年經歷停課、復課、網課，令研究大受影響。馮永濤同學憶述，停課期間，陳博士會為麵包蟲拍照，讓他們了解近況，跟進研究。

陳博士表示，團隊已經成功繁殖出一代的幼蟲，也會與大學保持緊密合作，期望未來有更多學生加入團隊，從小培養科學認知和邏輯思維，為香港培養更多科研人才。