何志平專欄：圖窮匕現

美國總統大選後一個多星期了，結果看似塵埃落定但不定，有人慶祝也有人繼續奮鬥不言敗。身邊的朋友都忙着跟我討論最新發展情況，我也只好向遠在美國的老朋友「邁斯達」（假名）請教：「現在是應該有結果了吧？」

邁斯達耐性地細說：「以前一般的總統選舉，到了這地步，雙方票數的差距也開始明朗化，落後的那方也明白大勢已去難追回，而承認落敗，鳴金收兵，跟着的選舉人團票，國會驗證，過渡安排等等都順理成章，無聲無息的走程序，無驚無喜的到1月20日就職之日。但今次競爭激烈，票數伯仲，再加上大量的郵遞選票需時，又有停不了的法律訴訟問題待解決，又沒有哪一方肯承認落敗，於是在這段日子裏，選情還是繼續的，事情還在發展中。但各州要在12月8日『安全港期限』前根據本州法律指定選舉人團名單，待12月14日在各州議會內投票直選總統。」

邁斯達話鋒一轉道：「如果一些州份到12月8日，因選舉訴訟案還未能解決，又或因有一方爭辯說點票有欺詐或操縱不當，而不能確認哪一方在州內普選勝出，因而無所適從，無法指定哪張政黨提名的選舉人團名單合法的州選舉人團，那矛盾便嚴重了！特別是那些關鍵的，票數又非常接近的州份，有民主黨州長，共和黨的州議會，很有可能州議會認可一張共和黨的選舉人團名單，而州長又另有一張民主黨的名單。在這些州份內因沒有明確的州內普選結果意向，州長和州議會都互不相讓，民主共和兩黨都會因州裏對選舉人團的名單問題而各提法律訴訟。好了，到了明年1月6日，新任參眾兩院的聯合會議上開票審議選舉人團名單和投票結果時，鬧雙胞胎羅生門州份的選舉人團票可能因爭議太大，國會裏難有共識而最後要廢除那些州份的選票。這就好戲就來了！如果有兩個或以上的州份的選舉人團票被剔除，那就很可能導致雙邊的候選人最後都拿不夠270票而沒人能當選總統！那，才可帶出這劇本的最終結局。憲法規定，如1月6日沒有候選人得票過半（270張票），便由眾議院投票選出總統，參議院選副總統！以前一切全國各地方的普選投票結果都可以一股兒置諸腦後！這，才是特朗普這次選舉的終極戰場！」

我恍然大悟的說：「特朗普在11月展開的連串法律訴訟，調查，文宣筆伐的指控操縱舞弊，就是要打造平台，讓那幾個關鍵州讓他出頭反撲，與對手同歸於盡，最後由國會出手收拾殘局！大家都知道國會眾議院是民主黨控制的天下，到今天而止，眾議院的438個席位，民主黨佔了218席過半數。特朗普有啥底氣確保他獲選呢？」

邁斯達胸有成竹的說：「你說的都對。但根據憲法裏的臨時特備選舉法（contingent election），如在1月6日，沒有候選人有超過270選舉人團票時，眾議院便會每州一票的投票選出總統，獲票超過一半者勝出。民主黨的支持者都在大城市，大州份如加州、紐約等。那些州份人口眾多，眾議員席位也多，如加州就有55席，紐約29席，伊利諾州20席，但1月6日選總統每州不管多大多小，都只有一票。我仔細的數了，共和黨控制的有26個州，民主黨控制的有23個，一個州是打平手。所以如果最後走到這一步，沒懸念特朗普一定合憲合法地獲選連任！」

「共和黨人將會竭盡全力使特朗普成為1月6日的獲勝者。但民主黨人便會視這不是選舉而是政變，這又為停不了的街頭暴力鬥爭拉開序幕了！」

「難怪有人說，美國人終於發現了，他們可以輕易的在別人的國家更換總統和政府，而在自己國家想幹着同樣的事，卻是難若登天！」