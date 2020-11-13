官僚作風縱容村霸　申訴署全面調查

東方報業集團（下稱「東方」）早前獨家揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件，揭露涉事政府部門處事敷衍塞責。東方上月先後兩度去信申訴專員公署投訴，質疑部門涉行政失當。公署日前以信件回覆，表示會就6項投訴中的5項作全面調查，餘下一項則會先作初步查訊而斷定是否展開調查，而公署處理投訴一般需時至少3個月。立法會議員直指同類問題只是冰山一角，而東方的投訴理據充足，公署應作全面調查，勿作風官僚、姑息養奸，重要的事要加快處理，釋除公眾疑慮，如處理投訴時間過長，恐縱容違建問題惡化。

東方早前踢爆相思灣村與下洋村交界處有人鋪出一條違建道路，規劃署逾一年才檢控，當中還有一間沒有合約完成證明書（俗稱「滿意紙」）的神秘丁屋，繼而再踢爆該屋的業主黃子洋，「霸完陸地霸落海」，屢霸地破壞環境圖利，更涉在鄰近海岸保護區側倒水泥僭建碼頭經營水上活動店，並霸佔官地出租車位，另有人在自然保育區內非法傾倒建築廢料。

就西貢區內土地亂象，東方先後在10月23日及10月28日去信申訴專員公署投訴，分別提出7大和8大提問，質疑部門涉行政失當，要求即時嚴肅跟進。公署在11月9日回信東方，信中歸納東方作出6項投訴，並指會就投訴第1至4及6項作全面調查。

其中地政總署曾於2010年批准神秘丁屋業主進入政府土地並在其土地興建丁屋，及規定有關建屋工程須於2011年6月1日或之前完成，而該屋仍未取得「滿意紙」，地署沒有積極跟進，和在口頭回覆東方查詢時，曾以私隱為由拒絕披露涉事丁屋有否獲發「滿意紙」。就有關問題，公署會先作初步查訊，以斷定是否展開調查，並要求地署同步回覆東方及公署，以作進一步跟進。公署回信又指處理投訴一般需時3至6個月，實際時間則視乎個案的複雜程度及該署的工作量而定。而東方記者日前已將回條交予公署。

「應該解釋清楚個調查機制，否則畀人感覺唔夠公道。」議員葛珮帆表示，對申訴專員公署的取態感到奇怪，且未有交代部分投訴不會立即啟動全面調查的原因，易予人處事不公的印象，她認為部門應公開啟動全面調查與否的標準，釋除公眾疑慮。此外，葛亦認為處理投訴需時3至6個月過長，變相縱容違建情況在這段期間繼續惡化，促部門縮短處理時間，盡快糾正歪風。

議員范國威表示，違建事件涉及龐大利益，部門不作為的態度非但助長問題惡化，更會惹來「官官相衞」之嫌，申訴專員公署應就每項投訴展開全面調查，否則只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。范亦認為，3至6個月的處理投訴時間過長，變相為違建問題提供空窗期，應要加快處理，「如果唔係同被投訴嘅部門有咩分別」。