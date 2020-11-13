東方日報A1：歪曲鴉片戰爭媚英辱國　小學教師釘牌

香港教育亂象叢生，教師水平、教學監管均亮起紅燈！教育局昨宣布，一名涉扭曲教導鴉片戰爭史的小學教師遭「釘牌」，據悉，該名教師就是今年在網上授課影片上聲稱「英國對華發起鴉片戰爭是要消滅鴉片」的人士，事發時任教嗇色園主辦可立小學小二常識科，本學期已離職。教育局批評該名教師教學內容失實，顛倒是非，欠缺學科的基本知識，敷衍塞責，根據《教育條例》取消其教師註冊；同校常識科的科目主任亦遭發出譴責信。連同前日全國人大常委會通過授權港府毋須經法院可自行DQ議員，加上今次釘牌「黃師」，被外界批評是遲來的撥亂反正。

教育局今年9月才取消一名任教於九龍塘宣道小學的教師註冊資格，有關人士涉利用教材散播「港獨」訊息，這是教育局首次以「專業失德」作出「釘牌」決定。不足兩個月，教育局本周再向可立小學小二常識科的教師作出同樣懲處，後者涉在4月停課期間的網上教學中，稱英國是「為消滅鴉片」而向中國發動鴉片戰爭，完全扭曲中國為禁煙而遭英國侵略的史實，坊間有指教授內容涉「賣國」。

教育局昨公布該名小二常識科教師的被釘牌原因，指其教授多項歷史事件時，「輕率地隨意加入個人的胡亂推斷及猜想，甚至以完全無稽的想法來教授知識」，在為學生錄製自學課件時，更「出現錯誤及怪異的旁述」。

該局昨日發出的新聞稿更曝光其他被扭曲的教學內容，如該名教師講述中國四大發明中的造紙術時，將古人研發紙張的目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做紀錄以「防止動物絕種」，教育局直斥這些教授內容「是無稽之談」。

教育局又質疑教師未有認真備課，因學校有提供備課錦囊，「只要稍為嚴謹及用心，不難找到正確的歷史資料」，而教師只憑自己個人輕率的、甚至完全無稽的想法來教導學生，是嚴重的專業過失，敷衍塞責。教育局認為，上述嚴重錯誤反映有關人士完全沒有教授學生的基本能力，亦沒有擔任教師的應有態度，「不能把學生交給這樣的教師」。

教育局指，學校已作出相應懲處。而辦學團體嗇色園回覆本報查詢時亦指，涉事老師已於上學期離職，現時已不在可立小學任教。

按照教育局「釘牌」規定，被釘牌者不得進入學校。但教育局昨公布對該名教師「網開一面」，指若他需要擔當非教學工作而需要進入學校，局方會因應其學歷、經驗、學校的監管及其他相關因素，充分考慮其申請。

教育評議會主席何漢權表示，是次曲解鴉片戰爭史實的教導內容「錯得好離譜」，何指小學生年紀雖小，但錯誤理解會影響深遠。何又指長久以來教育界曾出現嚴重失德、失言個案但未有處理，容易令外界質疑教師的教學專業，故認為是次做法合理，能以正視聽，同時有助提升教育界形象，還謹言慎行的教師一個公道。

教育工作者聯會主席黃錦良表示，是次被釘牌教師，涉及性質與宣道小學教師不同，因今次針對的是教師的知識水平、對學科的理解及備課不足，更多是教學專業，惟事件曝光時，出現政治入侵校園的情況，故很快成為社會焦點，而這無疑會令家長對教師失去信心，故局方為維持教育質素而有此舉動。

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