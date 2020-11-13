主人懸紅尋唐狗女　相隔一周人狗重逢

2歲唐狗女Jinna，上周四(5日)在流浮山白泥生態保育農莊露營走失，狗主在社交網站懸紅1萬港元尋犬。相隔近一周至昨日(12日)，有網民指在元朗區發現Jinna，狗主隨即前往領回愛犬，根據網上片段所見，人狗重逢一刻，有人喜極而泣，場面令人動容。

據悉，一名狗友帶同其愛犬在元朗區散步，期間發現Jinna蹤影，惟牠疑受驚逃走，狗友尾隨追截，數10人在網上得悉迅即響應及趕至加入協助，卒於采葉庭附近由一名義工截獲。據了解，Jinna背上有兩處傷口，體形消瘦，狗主隨即帶愛犬回家及安排求醫。

狗主尋回愛犬後在社交群組留言，「我一向都不善言辭(詞)，亦唔識點樣表達我嘅情緒或者內心諗法，從而可能會引致好多誤會。網上現時有一個謠言，指我並冇將報酬1萬港元交予該名人士嘅手上，指我並冇對該名人士致謝。希望大家原諒我當時心情非常複雜，真係無法做到面面俱圓，加上群組內亦有影片證實捉到Jinna嘅係叫Erica嘅義工，當時Erica亦有喺群組立即通報各位佢已經捉住Jinna，所以報酬1萬港元將會捐到#告別流浪天地去幫助更多需要幫忙嘅浪浪。」