你要知：行山遇黐頭芒好困擾　揀啱衣物就無有怕

秋高氣爽，秋天是行山的好季節，不過有人行山時會遇到俗稱黐頭芒的植物纏繞衣服上，非常難清理，甚至會造成皮膚痕癢。但其實有些衣物可以減低黐頭芒上身的機會，可以省卻不少煩惱。

資深攀登教練梁念豪指，黐頭芒其實並非單指一種植物，而是指帶有倒鈎、會黐住衣物或動物的植物品種。常見的包括白花鬼針草、蒼耳、蒺藜草、淡竹葉等。它們為了傳播種子，會勾住衣物或毛髮，這類植物被稱為「順風車植物」，通過人類或動物將種子帶到其他地方生長。

當黐頭芒黐上衣物的時候會黐得很緊，而且往往會有很大面積衣物被黐頭芒纏上，所以清理就相當困難。「有些像這個樣子刺手的，那些黐頭芒黐在褲腳要逐粒拉出來」。而且切忌將黐滿黐頭芒的衣物放進洗衣機清洗，因為洗衣機不但不能除去黐頭芒，更會令波及其他衣物，令全機衣物都被黐頭芒「佔據」。

「通常臨上高山前就有，較難察覺，以為只是白花」，要單靠肉眼避開黐頭芒絕不容易，因為它們可能隱沒在其他植物之中，只有黐上身後才發覺。因此梁建議減少穿着針織衣物，「尤其是很多人現在穿legging(緊身褲)」，因為針織衣服上的孔較大，黐頭芒容易勾住衣服。如果改穿梭織衣物，例如風褸、野外登山褲等，由於這類衣物的透氣孔比較小，所以黐頭芒很難勾住，就算勾住，只要輕力撥幾下，就可以清理乾淨。