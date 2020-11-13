斥人大DQ泛民議員剝奪民主　蓬佩奧警告必會追究

美國國務卿蓬佩奧周四（12日）發表書面聲明，強烈譴責中國政府褫奪香港立法會4名泛民主派議員的資格，表示美國將追究破壞香港自治與自由的人。

聲明指北京政府對香港自由的猛烈攻擊仍在繼續，美國強烈譴責全國人大常委會周三（11日）的「愛國」決議，這項決議取消作為議員而行使自己職權的4名香港立法會議員的資格。聲明批評這項決議踐踏《基本法》保障香港人民選擇自己民選代表的權利，並且進一步暴露出北京公然無視其按照聯合國登記的條約《中英聯合聲明》所作出的國際承諾。

蓬佩奧認為北京已消除了幾乎所有給予香港自治的保證，閹割一直是香港穩定與繁榮基石的民主程序和法律傳統；中共再一次把其被扭曲的愛國主義願景當作借口來扼殺自由與民主呼聲。

聲明指美國將繼續與在世界各地的盟國與合作夥伴共同努力，為香港人民的權利與自由而呼籲，並指出北京在信守承諾方面的可恥失敗；他們將追究那些對侵蝕香港自治與自由的這些行動和政策負責的人。蓬佩奧稱美國與被取消資格的泛民主派議員、辭職抗議的民主派議員和香港人民站在一起。