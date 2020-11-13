的士成高危點「安心出行」率先納入　政府促乘坐時即紀錄

香港新冠肺炎疫情未止，加上冬季流感高峰期來臨，政府推出的「安心出行」手機應用程式(APP)，將於下周一(16日)供市民下載，以協助市民養成記錄習慣，如同戴口罩一樣，從而提高防疫意識。副政府資訊科技總監黃志光今早(13日)在電台節目中表示，由於香港曾爆發的士司機感染群組，加上近日再有的士司機確診，黃認為的士是密閉空間，感染風險較高，因此先在的士應用，另外當局正研究在其他交通工具上應用，但小巴路線較短，巴士及地鐵風險則未必太高，故暫時未推廣至小巴、巴士及港鐵。

他指市民可在參與地點掃二維碼以記錄到過地點，如果市民乘搭的士，亦可通過掃描或輸入車牌號碼即可作紀錄，若相關的士或到過的地點曾經有人確診，都會通知有關用戶。而目前已有超過6000個公私營場所參與計劃，其中私人場所有近2000個，他今日亦會向與零售業簡介程式，同時歡迎美容院、按摩和修甲的店舖支持計劃。

黃強調有關應用程式不存在中央資料庫，用戶資料亦不會上存，只會加密留在電話中，用戶亦毋須輸入資料，相關資料於31日後會自動取消，以保障私隱。