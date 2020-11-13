可立小學教師被釘牌　校方今早動員攔截家長學生着噤聲

慈雲山嗇色園主辦可立小學一名教師被釘牌，教育局指他在小二常識科教授多項歷史事件，包括鴉片戰爭及中國造紙術，內容失實，顛倒是非。今早(8日)7時半可立小學嚴陣以待防傳媒，動員多名教師「銅牆鐵壁」般包圍學校，一早在學校附近各個出入口半路堵截家長及學生提醒「噤聲」，在記者進行訪問時又出手拉走家長同學，用盡方法阻撓記者採訪。

有曾被該老師授課的學生指該老師為人風趣，對老師被辭退感到可惜；有家長則認為教育局的決定正確。謝女士表示，現在該校就讀4年班的女兒曾經被該名老師教過，得悉女兒就讀學校有老師因為教學內容失實而被釘牌後，曾詢問女兒是否有被教授英國是「為了消滅中國內的鴉片而發動鴉片戰爭」，而女兒回答稱以往被教授的內容為史實，並非上述失實內容。她擔心女兒的教學質素受影響，但就不評論教育局取消教師資格的決定。

另一家長郭太表示，孫兒就讀該校一年班，未接觸過該老師，但認為若老師教學行為明顯影響到學生，教育局取消佢教師註冊亦屬應該。有不願透露姓名的五年班同學表示，曾上過該老師盧sir的英文堂，但就未上過其教的常識堂，該老師為人風趣幽默，「幾好人、經常講笑」，對老師被辭退感到可惜。

女兒讀三年班的鄭先生表示，從新聞中得知有老師被釘牌，認為教育局處理手法不公平，但嘆道「呢個香港仲有邊樣嘢係公平㗎？」