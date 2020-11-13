許樹昌料已現第四波疫情　鼓勵的士司機積極參與檢測

本港源頭不明感染確診個案再度回升，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容情況令人擔心，估計或已出現第四波疫情。對於近日有多名的士司機確診，許指，高危群組應立即做病毒檢測，若的士司機參與自願檢測反應不佳，可能要考慮強制檢測。

本港昨日（12日）新增23宗確診，是9月上旬以來最多，其中有6宗本地感染，包括有5宗是的士或復康巴士司機。許樹昌今（13日）出席一個電台節目表示，近日本地個案上升趨勢與第三波疫情早期相似，估計或已出現第四波疫情，相信防疫措施或會進一步收緊。

許指，昨日4名確診的士司機來自不同地區，會接觸多名乘客，而且司機之間交更時或會一同用膳，存在交叉傳播風險。他建議高危群組應立即做檢測，若的士司機參與自願檢測的反應不佳，可能需考慮強制檢測。

汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強則呼籲，前線司機需注重清潔，加強清潔車廂、門及扶手，鼓勵司機積極參與檢測。他續指，過去兩次免費檢測約有3至4成司機參與，並認為如果強制檢測效果更好。

對於本港出現新病毒株，與尼泊爾輸入個案類似，顯示本港出現防疫漏洞。許樹昌表示，或與早前14天隔離檢疫提早交樣本有關。他指，9月中起有20至30宗個案與尼泊爾人士有關連，部分人在尖沙咀酒店隔離期間，提早在第10天提交第2個樣本，令部分個案或因遲發病而走漏。此外，早前有一名73歲尼泊爾患者提交2個樣本後，結果均呈陰性；惟後來出現病徵後，仍在社區內仍活動，而且沒有告知衞生署，或因此將病毒帶入社區。

至於多間學校爆發上呼吸道感染個案，許認為，與近日小朋友出外活動次數增加有關，反映他們在沒有家長及老師監察時，可能玩得忘形，除下口罩及摸口罩而受感染，他又指，幼稚園和幼兒中心明(14日)起暫停面授課堂及服務14天的做法很正確。