教師IG發密友閱覽爆粗貼文　教育局操守講座囑慎言

新入職的教師必須在3年內接受30小時的核心培訓。

反修例風波下有247宗涉及教師專業操守投訴，教育局局長楊潤雄曾指不少個案「可作教師前車之鑑」，將整理內容設計反思教材。教育局本周三(11日)舉辦首場新入職教師核心培訓課程，據悉，局方在講座上引例有教師在個人社交媒體上「爆粗」並提及暴力行為，惟圖文遭「密友」截取，以此提醒教師謹慎言論。

今學年起新入職教師須於首3年接受教育局提供的30小時核心培訓，包括教師價值觀及操守課程，教育局前日舉行「新入職教師核心培訓課程（一）—教師專業身分」，佔30小時核心培訓中6小時，教育局表示，周三的培訓內容包括介紹由教師及校長專業發展委員會制訂的「香港教師及校長專業標準參照」，並透過研討和分享，讓新入職教師掌握專業操守及教師應展現的專業表現。

有出席課程的教師指，教學內容不涉政治，未有引用反修例風波被投訴的個案作例子，但局方引述例子稱，有教師在社交媒體Instagram(IG)發布一則只限密友閱覽的限時動態，稱非常憎恨某人，又夾雜粗口稱「見鑊打鑊」，惟貼文被「密友」截圖。局方人員亦指，違反操守與貼文屬否「密友閱覽」並無關係，着教師小心言行。