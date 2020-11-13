港星旅遊氣泡將啟動　航班火速爆滿　最快下月才有位

香港與新加坡的「旅遊氣泡」將於本月22日起生效，旅客往來兩地毋須檢疫，新加坡的機位頓成搶手貨，東網記者今早(13日)在國泰航空網站搜尋飛往新加坡的航班，本月22日以後出發的經濟客位已售罄，記者以乘客身份向職員本詢，最快要到12月7日才有機位，部分日子亦只剩較貴的特選經濟客艙位，票價要21,259港元起。

國泰網站顯示，本月24、26、28及30日香港飛新加坡的航班「未有航班提供」。至於新加坡航空的網站，記者欲預訂本月22日後香港往新加坡的機位，但網頁顯示「無座位可供訂位」。

港府早前宣布與新加坡的「旅遊氣泡」以專屬航班方式進行，11月22日啟航，航班班次會逐步遞增，首15天每日一班航班來往兩地，其後因應實施情況增加至每日兩班，每班航機最多接載200位旅客。

在航空旅遊氣泡安排下，兩地旅客須遵守一系列防疫措施後，抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排。旅客必須於出發前72小時內取得兩地互認的病毒測試陰性結果，並在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的地方。

若新加坡或香港最近7天的無關連本地個案平均超過每日5宗，氣泡安排會暫停兩周；隨後若數字回落至不超過5宗，氣泡安排即可重啟。