天星小輪第3季客量按年跌60%　直言有財政壓力

新冠肺炎疫情嚴重打擊運輸業，提供維港渡輪服務的天星小輪表示，公司第3季客流量按年下跌60%，上月雖稍有回升，但亦按年下跌40至50%，相信今年虧蝕額會較去年的450萬港元更高。此外，為加強防疫，天星小輪今（13日)起陸續安排旗下船隻及3個天星碼頭，塗噴量子光觸媒塗層，消毒效果有效期達1年。

天星小輪總經理何龍偉表示，去年公司虧蝕450萬港元，但因今年疫情令客流量大幅下跌，即使有政府補貼，相信虧蝕額仍會遠較去年多，直言有一定財政壓力。他又指，公司早前推出「天星海港遊」活動，初期反應不熱烈，雖然現時已有數百人參與，但反應仍與預期有落差，明言會繼續推動，並加強宣傳。

面對第4波疫情，天星小輪今率先為其環保小輪「曉星號」噴灑量子光觸媒防護塗層，其後會在所有船隻，以及尖沙咀、中環及灣仔天星碼頭大部分地方噴灑，以抑制病毒及細菌繁殖，有效期達1年。何表示，早前已在運輸署安排下推行員工自願檢測，並實施多項防疫措施，包括安排員工彈性上班及在家工作等，亦呼籲乘客應遵守防疫措施。

運輸及房屋局局長陳帆則指運輸業客量陸續回復，現時運力已恢復到疫情前的90%以上，呼籲市民繼續抗疫，勤洗手及戴口罩等。