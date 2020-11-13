地署人員相思灣村量地　團體斥部門未兌現復修土地承諾

東方報業集團（下稱「東方」）揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件逾半個月，今早(13日)未見現場有任何工程進行，但有地政總署職員到場視察，逗留一會離開。該署早前有外判人員於違建道路裝設鐵柱和石躉，阻止車輛進出，並表示會在本月中前以噴草方式復修土地。地署雖證實有人佔用官地，但至今未有任何人受罰；規劃署早前已檢控涉事地段的註冊業主。申訴專員公署則表示會就東方5項投訴作全面調查，需時至少3至6個月。有關注團體質疑，地署至今未兌現月中前復修土地的承諾，有拖延之嫌，促相關部門嚴懲違法者，申署亦要積極調查部門有否涉及行政失當。

今早違建道路依舊鋪有石屎，石躉和鐵柱已安裝封路，但現場未見有工人開工。今晨約10時半，3名地政總署人員攜同數支幼竹及地圖，在廢料場及神秘丁屋對出一帶視察，逗留約半小時後離開。地政總署表示完成清理工作後，在本月中前噴草修復，但遲遲未動工；多個環保團體質疑如未能剷走石屎及種樹，未算真正回復土地原狀。

就西貢區內土地亂象，東方先後在10月23日及10月28日去信申訴專員公署投訴，分別提出7大和8大提問，質疑部門涉行政失當，要求即時嚴肅跟進。公署在本月9日回信並歸納東方作出的6項投訴，稱會就第1至4項及第6項作調查。

至於第5項，有關地署批准興建丁屋後未有積極跟進，該屋至今仍未取得「滿意紙」，比原先規定工程須於2011年6月完成遲了足足9年。該署更曾以私隱為由拒絕披露涉事丁屋有否獲發「滿意紙」。就有關問題，公署表示要先作初步查訊，以斷定是否展開調查，並要求地署同步回覆東方及公署。公署指處理投訴一般需時3至6個月，實際時間則視乎個案的複雜程度及該署的工作量而定。

「23萬監察」發言人王國興指，地署至今未兌現月中前完成復修土地工程的承諾及法庭判決，有拖延之嫌，會令公眾擔心該署敷衍塞責。他認為地署需要向公眾交代修復工程的目標、要求、準則及花費；立法會議員亦有責任監督部門的行政及服務工作，「部門要清清楚楚回應傳媒嘅查詢，尤其係東方。」他又指，申訴專員公署既然已立案調查，便應繼續跟進至事件完結；而所有涉事部門有責任清楚、徹底追究違法者的罪責及賠償，不應以公帑幫村霸「執手尾」，「唔可以求其算數！」