彭定康憂來港被捕　政界料唱衰香港難入境　黎智英被斥乞國際關注

末代港督彭定康離任20多年，至今仍插手香港事務，今日(13日)在社交平台與壹傳媒黎智英對話並繼續唱衰香港。彭定康稱一生人最大的責任在於香港，但隨《港區國安法》在港實施，如再度回港遊覽將會被捕，而黎智英則繼續乞求國際關注。政界人士預期，彭定康不只來港有困難，就連到內地或澳門亦會被拒入境。

「23萬監察」發言人王國興批評彭定康離任後仍插手香港事務，顯示英國殖民主義陰魂不散，彭定康猶如「百足之蟲、死而不僵」。對於彭定康指來港會被拘捕，王呼籲彭定康切勿過於自大，稱彭定康破壞香港安全，預料將難以入境。他又指，如果彭定康奉公守法，就不必擔心被捕。

王國興又斥彭定康與黎智英「做大戲」，意圖引動境外反華勢力、支持本港反中勢力，顯示黎絕對是賣國賊、漢奸、走狗。王又指，黎智英已有不少官司纏身，惟現時仍挑戰國家主權，預料黎遲早要「找數」。

《港區國安法》實施4個多月以來，彭定康首次與黎智英公開對話，指香港仍有未來但前路困難，指不少企業公司已遷至新加坡、澳門等地。彭定康又稱《港區國安法》隨時令人被捕，促請西方國家讓香港學生前往留學，以及宣布中國行為惡劣。他又認為過往的經歷對自身及家人均十分重要，對難以回港表示傷心，並指《港區國安法》已實施，指甚麼事情都可發生，若再返港或被捕。

對於4名民主派議員被取消資格，以及民主派議員宣布總辭。壹傳媒黎智英認為會導致沒有人在議會內抗爭，憂慮全球會遺忘香港，故再次乞求外國關注及支持香港。

執業大律師龔靜儀指，在港區國安法實施後觸犯該法，無論在港與否，只要證據充分就可拘捕，但要視乎兩地之間的引渡協議。對於彭定康憂慮被捕，卻繼續發表「踩界」的言論，龔靜儀認為彭定康嘗試嚇怕其他人，或試圖引起國際關注，並批評彭定康造成寒蟬效應，意圖再度煽動年輕人上街進行違法行動。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，彭定康不只來港有困難，就連到內地或澳門亦會遭受調查，甚至被拒入境。陳批評彭定康明知涉觸犯港區國安法，仍繼續和黎智英對談，質疑2人互相利用、製造話題，急於證明自己的存在價值。陳又稱，彭定康與黎智英同出一轍，均害怕被社會及國際媒體遺忘，但彭定康早已過氣，只不過用香港製造議題；而黎智英面對官司，意圖利用西方壓力，為自己脫身。