長遠減碳策略提55項建議　83%市民反對區域合作購電

環境局轄下可持續發展委員會今日(13日)公布香港「長遠減碳策略」。委員會表示共收到共7.1萬份意見，報告總結列出55項建議，目標在2050年或之前達致零碳排放。報告認為，單依賴本地可再生能源，在短中期內未必能有效應付香港能源需求，「區域合作」輸入能源在減碳上扮演一定角色，不排除可向內地購電，但強調並非只有內地一個選項。委員會主席李國章在記者會上稱，有90%市民支持減碳，但在會後才公布的分析報告顯示，有達83%市民不支持以區域合作方式達致深度減碳。

委員會去年6月展開香港「長遠減碳策略」公眾諮詢，以制訂2050年的長遠減碳策略，諮詢結果原定去年底公布，但一直「冇聲氣」，延遲1年才於今日公布。委員會解釋指，由於收到共7.1萬份意見，數量遠超預期，工作亦受到疫情影響，故報告有所延誤。

報告指，香港目標在2050年或之前達致零碳排放，並總結列出55項建議，涵蓋生活方式、建築能源、交通及能源等多個範疇，並以短中長期分階段設定目標。當中備受關注的能源範疇，提及「區域合作」建議。報告又認為單依賴本地可再生能源，在短中期內未必能有效應付香港能源需求，輸入能源在減碳上扮演一定角色，因此建議可在中長期階段，研究能否向全球各地採購能源。

委員會可持續發展策略工作小組主席黃煥忠解釋，有關區域合作的建議是面對全球，不是説只向或不向內地購電，認為只要能源足夠安全、潔淨及加價合理，即可考慮購入，又指內地是全球五大氫能國的首位，不排除可向內地購電，但強調並非只有內地一個選項。

從內地輸入核電及再生能源一直備受爭議，不少記者在會上追問收到的意見當中，有多少人反對區域合作，主席李國章未有正面回答，僅稱整體有90%市民支持減碳。但從會後發布的報告分析顯示，有高達83%市民對透過區域合作等深度減碳措施表示不支持。

報告分析指，在發電的區域合作方面，有相當公眾意見表示抗拒從內地輸入低碳能源，並以不同的方式表達，其中有部分更攙雜了當時反內地的情緒，但亦有部分關注內地核電的成本和安全性。

環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，香港碳排放主要在發電上，要達到零碳排放的願景，環境局須聚焦發展新能源及節能。而目前核電佔香港發電比例約25%，其對人類健康以及核廢料均有長遠風險，香港不能承受，當局不宜增加其發電比例。