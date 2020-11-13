理大衝突近一年校園禁訪客進出　校方：討論對錯已無意義

反修例風波去年11月蔓延至各大學校園，當中最激烈的理工大學衝突事件將近一周年，本月收緊校園出入口管制，謝絕訪客。常務及學務副校長衞炳江接受傳媒訪問指，由於擔心市民到場紀念引起混亂，不得已才收緊措施，校方「風險評估機制」已因應時勢首度升至「黃燈」，又指討論對錯並無意義，期望社會多溝通，回歸正常。

理大上周五(6日)收緊校園出入口管制，訪客須獲「特別批准」才可進內。衞炳江指，校方自去年事件後增設「風險評估機制」，並組成「大學校長行政委員會」，成員包括校長滕錦光及諸位副校長，負責檢視和評估。他指，風險評級設「紅黃綠」三級，機制生效以來都是「綠燈」，今次是首度升至「黃燈」，故採取行動收緊，但暫時只收緊到本月底。

衞炳江解釋，因理大衝突一役極具象徵性，牽連甚廣，擔心會觸發市民紀念情緒或到場「打卡」，令校園再現混亂，形容舉措是無可厚非。一年過去，破損的物件已復原，但內心的傷疤卻久久未能愈合，他慨嘆很多事不能簡單分對錯，認為社會需要時間冷靜，加強與年輕一代溝通、回歸正常，討論對錯是沒有意義。