多個團體政總請願　批被DQ 4議員多次籲美制裁本港

全國人大常委會日前通過立法會議員資格決定，特區政府隨即宣布取消4名民主派議員資格。多個團體及政黨今日(13日)先後到金鐘政府總部請願及遞信，批評上述4人曾多次公開呼籲美國制裁香港，各團體亦表示支持人大決定，撤銷「攬炒派」議員資格。

「愛國者聯盟」、「港島之友」、「DQ監察聯盟」、「香港法制監察組」、「東方之珠義工社團」等團體表示，公民黨郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋和專業議政梁繼昌曾多次公開呼籲美國制裁香港，干預中國內政和本港事務，嚴重損害國家和香港利益。各團體認為4名議員不合符資格出任立法會議員。團體又說，人大是次決定有助立法會恢復秩序，以及協助特區政府有效落實各種經濟和民生政策，符合整體利益和廣大市民意願。

青年民建聯今午亦到政總門外請願，表示立法會作為特區管治架構重要一環，議員有責任全力維護國家主權及安全，以及擁護《基本法》和效忠特區，認為人大決定有助排除損害國家和香港利益的人士擔任立法會議員，確保「一國兩制」行穩致遠。他們同時促請特區政府必須持續密切監察本港情況，確保日後參選或出任立法會議員的人士，均符合人大的決定。