政府擬加路連山道建地區康健中心　議員質疑資源錯配要求擴大服務範圍

政府計劃於銅鑼灣加路連山道興建灣仔地區康健中心，提供健康推廣、健康評估、慢性疾病管理、社區康復服務等，康健中心面積約1000平方米，發展費用為約1.7億港元。有議員今(13日)在立法會衞生事務委員會會議上質疑，設立該康健中心有利益輸送之嫌，要求政府確保招標過程公開透明，以及擴大醫療服務範圍。

食物及衞生局局長陳肇始表示，地區康健中心選址以便利為最大考量，中心將由非政府機構負責營運，並公開招標。由於工程預計4、5年後才落成，當局會安排過渡性及規模小的地區康健站，並邀請非政府機構提供建議書，預計2021年內開始。議員鄭松泰批評，中心選址商業區是嚴重資源錯配，不知何以惠及基層。他又指，葵青地區康健中心的觀感極差，政府把營運權批予「葵青安全社區及健康城市協會」，協會由食物及衞生局長陳肇始擔任榮譽贊助人，有利益輸送之嫌。他質疑當局如何確保招標過程公開透明，以及恒常監察康健中心的運作。

陳肇始否認葵青地區康健中心有利益輸送，強調招標機制嚴謹，亦有機制監察營運機構，確保服務質素達標。營運機構每個月都要提交管治報告及財務報告，當局也會舉行地區諮詢，讓市民反映意見，改善服務質素。

就地區康健中心服務範圍，議員周浩鼎要求當局提供完整服務清單，希望子宮頸癌、乳癌檢測等體檢篩查，以及洗腎服務等的醫療服務，都可以由地區康健中心提供。陳肇始回應指，現時會集中做慢性病預防。篩查、身體檢查方面，需要衞生署科學委員會審視服務對整體市民的利弊，並因應科學理據有序地推出。地區康健中心的醫生網絡有西醫、也有中醫，中心不會有醫生常駐，但會提供轉介服務。