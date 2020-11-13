陳弘毅稱人大決定等同立法　劉兆佳：中央對反對派不再存有幻想

特區政府日前根據全國人大常委會決定，取消民主派4名議員資格。港大法律學院教授陳弘毅今日（13日）在電台節目表示，全國人大常委會有關決定等於立法，但沒有授權特首和政府官員判斷某位已當選議員，是否擁護《基本法》和特區，所以《基本法》有關撤銷議員資格的條文，未來依然適用。他亦稱，《決定》明確界定4種不擁護《基本法》和不效忠特區的情況，包括提倡「港獨」、拒絕承認國家對香港的主權、尋求外國干預香港事務、其他危害國家安全等行為。

陳弘毅表示，特區政府取消該4名議員資格的決定未必不可挑戰，過往亦有人挑戰選舉主任的決定，但他指現時選舉主任決定的重要性增加，如某議員失去參選資格，該議員將被認為不擁護《基本法》。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則表示，中央原本無打算針對立法會議員資格問題作決定，只處理延任問題，原意是交特區政府處理。但經過這一個多月，看見反對派繼續在議會抗爭，中央覺得長遠下去無法處理各種政策決定，不再對反對派存幻想等他們放棄對抗，故最後出手取消其議員資格，而中央也已經預計到反對派會跟隨數名被取消資格的議員一同請辭。

對於中聯辦日前的聲明強調「愛國者治港」，劉兆佳認為「愛國者」的定義並非新事物，只是從前的概念較爲寬鬆，只要不損害國家利益等，已經可以被視為愛國者，現時中央是要豐富這個定義，他認為有議員到外國尋求外國勢力支持或不斷令立法會無法運作等，從中央角度都不乎合愛國者資格。