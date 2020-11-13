古洞北及粉嶺北擬建共逾1.5萬伙公屋　最快2026年落成

本港公屋供應持續短缺。房屋署擬於古洞北第19區及粉嶺北第15區東，合共興建逾1.5萬個公營房屋單位，最快2026年起分階段落成。

古洞北第19區地盤佔地約6.32公頃，鄰近擬建的古洞北鐵路站。土木工程拓展署現正進行地盤平整和基礎設施工程，預計2022年至2024年完成地盤平整，項目預計於2026年至2028年分階段落成。此項目預計提供9座住宅樓宇共9,200個單位，預計人口為2.3萬人。發展項目將提供長者地區中心、幼兒中心及幼稚園等。

食物環境衞生署亦擬於此古洞北項目內興建新公眾街市，街市佔地約5500平方米，樓高約4層，將提供不少於120個攤檔。除了街市攤檔及售賣熟食攤檔外，亦設有停車場及食物環境衞生署辦公室。食環署作為新公眾街市的業主，會負責釐定租金及跟租戶簽訂租約。該署會考慮在新街市採用全新營運模式，加強服務承辦商管理街市的角色，例如訂定推廣和發展街市的策略、就街市內的行業組合提供意見，以及執行租約條款等。

此外，粉嶺北第15區東地盤面積約4.54公頃，鄰近聯和墟。土拓署正為此區進行前期地盤平整和基礎設施工程，預計在2022年完成地盤平整及展開工程，項目預計於2026年至2027年分階段落成。項目可建6座住宅樓宇，提供6,100個單位，預計人口為1.5萬人。發展項目將提供兩間安老院舍、長者日間護理中心及幼稚園等。