心痛年輕人被毆　男會計攜天拿水「嚇警察」候懲

中年男會計聲稱不忿警察向學生動武，又因政見問題與內地同事，為了「嚇吓啲警察」，去年8月15日帶同天拿水到元朗警署，惟在警署閘外被截獲。他日前承認刑事恐嚇罪，今日（13日）求情後，法庭押後至12月23日，等候其背景報告後判刑，期間他須還押監房看管。

辯方求情指，被告劉少華(56歲)是一名會計經理，需往返中港兩地工作。他在案發前與內地同事就香港的立場看法不同，又與妻子發生爭執，事發前便到在街上徘徊，期間與年輕人傾談。

他因為從報章中看到有少女被射盲眼的新聞，作為土生土長元朗人對7.21事件亦感到羞恥，種種事情令他一時衝動，想到買天拿水「去做一啲示威」或「好壞嘅惡作劇」。而他在被捕後，亦坦言：「大家都要放過大家......唔想佢哋打學生，錘錘都咁狠......世間有愛及包容」，強調他並非仇警，亦體諒警方工作辛苦。

辯方續指被告可算是即興犯案，並無精心策劃，他知道案發地點人迹稀少，甚至先把天拿水往自己身上淋，目的是要防止自己衝動點火：「諗住燒都燒自己先」，希望法庭考慮被告乃一時意氣衝動犯案，事後亦己求診精神科，重犯機會小而予以輕判。

另外，辯方又指被告早已去信律政司表達認罪意願，只是不獲律政司接納，遂希望法庭量刑時能給予被告全數的認罪扣減。但控方反駁，指辯方於8月去才信律政司要求承認交替控罪，惟在9月提訊並無向法庭表達相關意願。辯方則回應指因律政司已表明不接納他認罪，被告在沒有選擇下才向法庭表示不認罪。

但法官在考慮後，認為辯方應在案件於9月排期當日向法庭表達意願，使法庭能有正式紀錄，亦是保障被告。而被告當日並沒有表示認罪，便不應得到全數的刑期折扣。