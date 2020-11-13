免檢疫人士引爆疫情　議員促全民強制檢測及收緊入境措施

有議員指本港幾波疫情都是輸入個案引發，質疑豁免檢疫入境措施有問題。

政府日前宣布收緊邊境防疫措施，要求中國以外地區入境的人士必需在酒店檢疫，並加大檢測量等。立法會今(13日)舉行衞生事務委員會會議，討論有關防控措施，期間多名建制派議員要求政府落實全民強制檢測，盡快截斷社區傳播鏈，並收緊豁免檢疫人士的入境安排。

多位建制派議員質疑政府爲何不推行全民強制檢測，盡早堵截社區傳播鏈。陳肇始回應指，相關法例研究已到尾聲，完成後將會公布。惟議員表示，政府所研究強制檢測並非全民，只限於局部的高危群組，要求政府採取强硬手段，落實全民強制檢測。

議員陳沛然表示，香港大學日前已經發現，最近的本地確診個案的基因排序和一位來自尼泊爾的豁免檢疫人士相似，由此可見，香港幾波疫情都是輸入個案引發，明顯豁免檢疫入境措施有問題，但政府面對疫情只是一直收緊人群的社交距離，卻不改善豁免檢疫人士的入境措施。

議員鄭松泰批評政府容許特權階級人士豁免檢疫，平民百姓就必需限聚、禁堂食等。截至目前爲止有約39.5萬人豁免檢疫，等於每個月有約5萬人免檢疫入境。他又稱，如果大量入境人士都需要入住酒店檢疫，但又出現爆發情況，後果難以估計，質問當局有否考慮應對措施。陳肇始表示，當局已經收緊豁免檢疫人士的入境安排，相信有助疫情防控。

議員田北辰質疑本港確診數字一直未「清零」，是因爲檢測方法落後，讓入境人士自行採樣，無法確保樣本質素，建議當局學習內地，安排醫護人員為所有入境人士採集鼻腔、咽喉樣本作檢測。

另外，就季節性流感疫苗的供應，食物及衞生局副局長徐德義表示，衞生署已為本季度的疫苗接種計劃訂購了87.8萬劑疫苗，當中包括「政府防疫注射計劃」下的62.8萬劑，以及「季節性流感疫苗學校外展(免費)—小學」下的25萬劑，已分階段為合資格的高危群組人士提供免費疫苗接種。政府也會額外採購10萬劑疫苗。議員周浩鼎問及南韓不斷出現接種疫苗後死亡的個案，徐德義表示，當局有監管藥物進口，並與供應商保持緊密聯絡，確保有問題的批次不會進口到本港。