殺妻案張祺忠自辯　稱常被妻罵「廢」　被要求分一半工資

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案，今（13日）於高院續審。張祺忠繼續自辯指，過往跟妻子拗撬，她都會說難聽的說話，當面罵他：「你都廢嘅」、「靠你揸兜都得啦」、「食屎啦你」，甚至「x街」，即使子女在場亦不例外，令他感到非常侮辱。但他強調未曾對妻兒使用暴力，反而妻子會體罰子女。

張祺忠供稱過因工作忙碌常惹妻子不滿，雙方因此時有拗撬，期間妻子會指摘他「唔識做嘢」及「廢」。此時他通常會避開她，又或是反駁一句：「你都唔知乜事出少句聲啦」。

張坦言自己是容易「忟憎」的人，2014年10月初「佔中運動」期間，他作為大學教師聯會副主席正用電話草擬協會的聯合聲明，但妻子卻叫他不要理，他覺得在做正經事但她卻阻礙他，他因此「發火」將電話插座掉出窗外。他有時並會為工作問題失控責罵同事，且在2018年開始「愈來愈忟」。

張祺忠亦有回應關於資產的問題，他與妻子共持有5個香港物業，其中3個在半山，買入價共逾3400萬港元但須做按揭，目前仍要還款。而夫妻二人共有12個聯名及個人戶口，只是戶口內現金流不多，在2018年時總共只有約50萬港元，透支額大概亦只有70萬港元。

對於警方在其家中搜到的借據，張祺忠表示妻子2018年2月開始，便說他應將每月10萬港元的工資分她一半，並要求一次取回過去逾10年的工資，因此要他開一張600萬港元支票，她明知支票不能兌現，但仍拿來證明他欠她錢。

張指因當日支票簿在辦公室不能即時開票，妻子便發怒要求他寫欠單，並加上如不即日還款下個月便須還款770港萬元的字眼。張明言妻子的要求不合理，但稱：「佢話要咁寫就咁寫落去」。

2018年8月15日深夜，妻子再要求他開一張400萬港元的支票，但沒有說明用途，他為免被責罵，沒再細問便去開支票，但不知她會拿去兌現。在妻子死後他才知道她到星展與花旗銀行開戶口，但她一向都會為拿優惠去開戶口。

另外，張祺忠稱妻子會上堂考取一些資格，包括拉電線等，故他會買工具等讓她在家練習，故家裏有很多電線及工具。