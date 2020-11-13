張愛玲誕辰百年　港大美術博物館辦紀念文獻展

今年是張愛玲誕辰百年，香港大學比較文學系、文學院及香港大學美術博物館將於本月18日至明年1月17日，在香港大學美術博物館馮平山樓「博藝軒」舉辦「百年愛玲，人文港大」張愛玲百年誕辰紀念文獻展，呈現張愛玲的港大生活以及與文學院的因緣，展覽免費入場。

策展人是港大比較文學系教授、系主任黃心村。她表示，港大及文學院作為張愛玲的母校和她文學創作道路的起步點，有責任協力保存她的珍貴文獻。展出的的資料大多是首次面世，有的來自香港大學檔案館，也有其他公眾及私人藏品，包括張愛玲的原始學生檔案紀錄、照片和相關文件。作為實體展覽的對應，港大美術博物館同時設虛擬展覽。展覽逢周二至周六上午9時30分至下午6時，及逢周日下午1時至6時開放。

張愛玲(1920-1995) 是港大文學院一位赫赫有名的校友。她於1939年8月港大開學前夕到達香港，1942年5月離開香港回到上海，從此開展作家生涯。港戰爆發的1941年12月學校停擺，接下來5個月裏的親身經歷對她有着「切身的、劇烈的影響」(〈燼餘錄〉)。在港大的兩年多裡，她修的課程有英文、歷史、中文 (中國文學及翻譯)、邏輯和心理學，其中英文和歷史的成績勝過其他科目。她是不缺課的學生，考勤幾乎完美。