求肝城大女生命危　親友指院方晚上有報告

20歲城市大學化學系女生鄭如妍，因患上急性肝衰竭急需肝臟移植，惟因早前出現嚴重腦水腫，不適合進行移植手術。消息人士指出，如妍身體狀況並不樂觀，目前來說「是不好的消息」，能夠康復的機會甚微。對於網上流傳如妍已經腦幹死亡，但親友澄清並未收到瑪麗醫院的確認，對於不實的謠言消息感到憤怒。醫院今午將為患者再作進一步檢查，預計待晚上才有報告。

如妍親友指出，今早(13日)有不明來歷人士，自稱家屬進入病房探望後，便聲稱患者腦幹死亡及將要進行拔喉，親友對此人的行徑及發布消息，表示憤怒。如妍今年約9月中開始持續性發燒，至10月情況開始急轉直下，需留院治療。

如妍的同學邱小姐表示，如妍會在今午4時進行檢查，觀察其腦細胞有否死亡，以及其他器官有否損壞。雖然如妍目前仍有意識，但仍未能醒過來，腦水腫的情況未有改善，如妍的媽媽心情仍激動，需要他人照顧。

鄭如妍於上周二（3日）開始神志不清，其後出現幻覺、時間錯亂，至周二（10日）凌晨開始陷入半昏迷狀態，未能自理生活，已失去知覺及需插喉，只能等待換肝手術。現時如妍排在A型血屍肝輪候冊第一位，有意捐肝市民須介乎18至60歲、血型屬A或O型、沒酗酒及濫藥習慣，身體狀況良好。