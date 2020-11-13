泛民總辭未生效但缺席會議　建制派轟不負責任

泛民主派議員集體辭職後，在12月1日辭職生效日期前已缺席所有會議，有建制派議員認為，這批泛民議員至今仍作為議員，亦有獲發薪津，理應要出席會議，直斥做法是不負責任，不應「齋出糧唔做嘢」。

40名建制派議員今午(13日)召開記者會，重申被取消議員資格的4名泛民是逢中必反，又指資格被取消是咎由自取。建制派「班長」、商界議員廖長江指建制派會加倍努力，促進經濟復甦，提高政府行政效率。又指反對派更應該留守議會作「忠誠的反對派」，為社會出一分力。他又指，到目前為止有約18個小組委員會，處理80多條附屬法例，形容拉布情況是很瘋狂。

議員葉劉淑儀表示，明白泛民議員為僱員而提出不同的辭職生效日子，但部分議員的辭職仍未生效，沒有理由不出席會議，批評是不負責任，不應「齋出糧唔做嘢」。議員鍾國斌認為，全國人大常委會的決定只適用4名泛民，並不會影響其他泛民議員，批評總辭是辜負幾十萬名選民的支持。議員麥美娟認為，泛民議員總辭是要挾，證明他們是無底線地與中央對抗。