立會通過財政司開新職位　議員質疑並無必要

立法會財務委員會今午(13日)召開會議，有10項撥款申請仍待處理，當中包括排在議程第9項、俗稱「明日大嶼」的中部水域人工島相關研究。會上先討論在財政司司長辦公室開設1個首長級乙一級政府官職位，多名建制派議員繼續質疑「開新位」並無必要，最終以33票贊成、1票反對及3票棄權下，通過有關申請。

有關新設職位主要會就《財政預算案》相關建議的制定及跟進工作為財政司司長提供支援，並督導香港的策略性稅務政策及措施。議員葉劉淑儀批評，政府經常抱住「開新位」才會有人工作的心態，指稅務署署長熟悉稅業法律；而《財政預算案》亦並非新事物，質疑有關職位是否必要。財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應，指現時財政司司長辦公室僅設2個首長級職位，分別為行政助理及新聞秘書。

議員田北辰則關注，本港並無可能永遠靠賣地及印花稅收入支撐經濟，關注政府未來會否開立新稅種；又關注當局開設有關職位後，會否研究例如消費稅、奢侈品稅或股息稅等。陳浩濂重申，當局對不同新稅種持開放態度，會將持續審視。田批評指，當局自2017至18年的財政年度已稱要持續審視，質疑還要審視多久。

上述2名議員發言後，財會主席陳健波指有關項目已經過5小時討論，隨即決入表決程序。有多名較遲進入會議室的建制派議員希望發言遭拒。漁農界議員何俊賢表示，過去議會有「拉布」，故議會時間未必用得有效，望主席在未來其他議程能放寬討論時間，而陳健波表示同意。